وجود ۲۸۰۰ جانباز یکی از سندهای افتخار شهرستان فلاورجان است که ۲۴ نفر از آنان جانباز بالای ۷۰ درصد هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار فلاورجان در دیدار با یکی از جانبازان ۷۰ درصد گفت: برای رفاه حال جانبازان و خدمت رسانی هرچه بهتر به جانبازان و رزمندگان اولین خانه ایثارگران با اعتبار ۴ میلیارد ریال در شهرستان باز سازی و تجهیزشد.
حسین یارمحمدیان افزود: شناسایی مشکلات جانبازان و ایثارگران و یافتن راهکارهایی مناسب برای رفع این مشکلات از مهمترین اولویتهای کاری مدیران است و با جدیت آن را دنبال میکنیم.
وی از نهادهای مسئول خواست همت خود را برای برای رفع مسائل جانبازان و ایثارگران به کار گیرند.