به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان حجت السلام سید علی طاهری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گلستان گفت: هدف از برگزاری این پیش نشست مقابله ما با این تبعیض ها در جهان و محکوم کردن ترور دانشمندان ما و محدود کردن حضور آنان در مجامع جهانی است .



دکتر غلامرضا فرنوش ،دبیر اجرایی نخستین کنگره بین اللملی مقابله با آپارتاید علمی گفت: همایش مقابله با آپارتاید علمی قرار است با مدیریت دانشگاه بقیه الله سپاه پاسدران و وزارت بهداشت ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت سال آینده در تهران برگزار شود.