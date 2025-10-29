به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سید شمس اله موسوی گفت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی طرح امنیت محله محور، پس از هماهنگی قضائی به مدت یک هفته توسط پلیس‌های تخصصی و کوپ تابعه شهرستان در مناطق جرم خیز به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: ماموران پلیس با کار اطلاعاتی و اقدامات خاص پلیسی ۳۲ محکوم متواری و ۸ نفر خُرده فروش موادمخدر را شناسایی و دستگیر کردند. همچنین در اجرای این طرح یک قبضه سلاح جنگی، ۹ قبضه سلاح شکاری، و مقدار ۱۳ کیلو و ۱۰۶ گرم انواع موادمخدر کشف و توقیف شد.

سرهنگ موسوی با اشاره به توقیف ۳۵ دستگاه موتورسیکلت و ۲۰ دستگاه خودروی فاقد پلاک و پلاک مخدوش، بیان داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شدند.

وی با اشاره به دستگیری ۱۲ سارق و کشف ۲۴ فقره انواع سرقت در اجرای این طرح، خاطر نشان کرد: امنیت خط قرمز پلیس است و مردم عزیز شهرستان اندیمشک در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام تا اقدام لازم توسط پلیس صوت گیرد.