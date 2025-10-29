رئیس جمهور با قدردانی از تلاش‌های کادر درمانی و به ویژه پرستاران گفت: ما قدر شما را می‌دانیم و می‌فهمیم که چگونه در حال تلاش هستید تا سلامت جامعه حفظ شود و برای بهبود وضعیت شما تلاش می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مسعود پزشکیان صبح امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴، در مراسم بزرگداشت «روز پرستار» با اشاره به مواجه شدن دولت چهاردهم با انباشت مشکلات گفت: از روز اولی که کار را در دولت آغاز کردیم، با بحران‌های متعدد رو‌به‌رو و به شکل متوالی با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنیم. البته باور دارم که قادریم مشکلات را حل کنیم، به شرط آنکه دست در دست هم دهیم، اختلافات را کنار بگذاریم و علمی رفتار کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به عنوان یکی از مشکلات حادث شده در ماه‌های اخیر، اظهار داشت: دشمن صهیونیستی تصور می‌کرد وقتی با بمب و موشک به ایران حمله کند، مردم هم به خیابان می‌ریزند و ایران تجزیه می‌شود، اما مردم پاسخی دادند که برای‌شان غیرقابل تصور بود.

آقای پزشکیان با بیان اینکه ما در برخی موارد با افراد درست برخورد نکردیم، یادآور شد: در همین جنگ دیدیم، حتی افرادی که با آنها به شکل صحیح رفتار نشده بود، پای کشور ایستادند و مواضع بسیار موثری اتخاذ کردند. این را بدانید که دشمن به دنبال برهم زدن وحدت و انسجام ماست.

رئیس جمهور با قدردانی از جانفشانی و تلاش جامعه پزشکی در طول جنگ ۱۲ روزه، به خصوص پرستاران خدوم، تصریح کرد: هوشیاری مردم و به خصوص کادر درمانی در جنگ ۱۲ روزه قابل تقدیر است. آنها با وجود اینکه گلایه‌هایی هم داشتند، اما در جنگ ۱۲ روزه به میدان آمدند، سختی کشیدند و حتی شهید دادند.

آقای پزشکیان با تأکید بر اینکه تسلیم نخواهیم شد و با انسجام و همدلی بر مشکلات غلبه خواهیم کرد، گفت: ما وارث روندی هستیم که اصلاح آن زمان‌بر و دشوار است. در همه زمینه‌ها بدون آنکه به محدودیت‌های منابع توجه داشته باشیم، ساختار را گسترش و توسعه دادیم و کار‌هایی کردیم که نباید انجام می‌شد. امروز به جایی رسیده‌ایم که حتی در پرداخت حقوق افراد مشکل داریم؛ در وضعیت فعلی اصلاح و کوچک کردن ساختار نه یک انتخاب که یک ضرورت است.

رئیس جمهور با انتقاد از گسترش بی‌رویه ساختار‌های اداری تصریح کرد: در ساختار فعلی به جای اینکه منابع در اختیار کسانی قرار گیرد که در حال کار و تلاش هستند، اول حقوق و اضافه‌کاری افرادی پرداخت می‌شود که فعالیت چندانی ندارند و در ادارات نشسته‌اند. در مقابل، به عنوان مثال، پرستاری که در بیمارستان در حال تلاش و کوشش است حق و حقوق‌اش کم و دیر پرداخت می‌شود. این شرایط فقط در حوزه پزشکی نیست و در سایر ادارات نیز با همین وضعیت مواجه هستیم و البته تقصیر ماست که طراحی درستی نکرده‌ایم.

آقای پزشکیان با بیان اینکه اصلاح ساختار اداری به سادگی اتفاق نمی‌افتد، یادآور شد: آرزوی دشمن این است که نتوانیم اصلاحات را به سرانجام رسانده و بر مشکلات غلبه کنیم، اما با کمک شما و با وحدت و انسجام همه مشکلات را برطرف خواهیم کرد.

رئیس جمهور افزود: در هر سال معادل ۱۸۰ میلیارد دلار در کشور بنزین و گاز و نفت مصرف می‌کنیم و این قابل تداوم نیست. برای تامین انرژی پرمصرف‌ها، برق و گاز کارخانه‌ها قطع می‌شود، در حالی که نباید چنین باشد. وقتی یک کارخانه تعطیل می‌شود، یعنی تولید و درآمد کشور کم می‌شود و تورم بوجود می‌آید.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر از تلاش‌های جامعه پزشکی تشکر و تصریح کرد: ما قدر شما را می‌دانیم و می‌فهمیم که شما عزیزان چگونه در حال تلاش هستید تا سلامت جامعه حفظ شود و برای بهبود وضعیت شما تلاش می‌کنیم، اما همانطور که گفتم جبران شایسته تلاش‌های شما، نیاز به اصلاح ساختار‌ها دارد که زمان‌بر است. به عنوان مثال رقم اضافه‌کار پرستاران، اصلاً قابل قبول نیست و باید اصلاح شود و ما هم تلاش می‌کنیم آن را اصلاح کنیم، اما نیازمند این هستیم که کسری بودجه کشور را کم کنیم تا بتوانیم این اصلاحات را انجام دهیم.

رئیس جمهور افزود: ما برای اصلاحات نیاز به همدلی و همراهی جامعه داریم. راه علمی مسیرش روشن است و اگر مسیر علمی را دنبال کنیم، مشکلات حل می‌شود.

پزشکیان با بیان اینکه حفظ سلامت مردم، اولویت ماست، اظهار داشت: شما پرستاران در خط مقدم مبارزه با بیماری‌ها و حفظ سلامت جامعه هستید و با کمک شما و همدلی می‌توانیم، بر مشکلات غلبه و ایرانی با عزت و سربلند بسازیم.

رئیس جمهور به تلاش‌های دولت چهاردهم برای غلبه بر بی‌عدالتی‌ها تأکید کرد و گفت: با تمام وجود برای رفع هر گونه مصداق بی‌عدالتی و تبعیض تلاش می‌کنم، اما تحقق این هدف نیاز به تغییرات رفتاری گسترده و عمیقی دارد که ساده و سهل‌الوصول نیست. باید دست به دست هم دهیم و با صلابت برای ایران خودمان تلاش کنیم.

پزشکیان با تاکید بر اینکه سلامت روح و روان مردم بسیار مهم است، تصریح کرد: البته وقتی در عرصه عمومی عده‌ای دیده می‌شوند و عده‌ای دیده نمی‌شوند، یعنی روح و روان آنها که دیده نمی‌شوند، مورد آسیب قرار گرفته است. عدالت یعنی برخورد منصفانه با همه؛ همه آنها که در این آب و خاک زندگی می‌کنند. ما وظیفه داریم برای حفظ سلامت روح و روان همه ایرانی‌ها تلاش کنیم و نیامده‌ایم که فقط امر و نهی کنیم و رضایت دهیم که رفتار‌های ناعادلانه ادامه یابد.

در این مراسم پیش از سخنان رئیس جمهور، از پیشکسوتان و پرستاران نمونه کشور با اهدای لوح، قدردانی شد.