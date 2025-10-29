به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همایش ملی «مدیریت تراز انقلاب اسلامی در اندیشه و سیره مقام معظم رهبری» امروز در دانشگاه معارف اسلامی برگزار شد.

رئیس دانشگاه معارف اسلامی و دبیر علمی این همایش گفت: این رویداد تبیین اندیشه‌های مدیریتی رهبر انقلاب و پاسخگویی به مطالبات کنونی به ویژه از سوی نسل جوان است.

حجت الاسلام والمسلمین روح‌الله شاکری افزود: این رویداد همچنین با هدف کاربردی‌تر کردن موضوعات پژوهشی و پایان‌نامه‌های دانشجویی و دوری از بحث‌های انتزاعی برگزار شده است.

وی افزود: این رویداد با استقبال پژوهشگران مواجه شد و حدود ۴۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد ۱۵۰ اثر مورد پذیرش نهایی قرار گرفت.

دبیر علمی این همایش گفت: این آثار در شش جلد جمع‌آوری شده و چکیده‌ای از آنها نیز به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی منتشر شده است.

حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسرو پناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در این همایش با اشاره به اهمیت مدیریت اسلامی و الگو‌های مدیریتی بر اساس سیره مقام معظم رهبری گفت: مدیریت اسلامی به معنای بهره‌گیری از آموزه‌های اسلام در کنار عقل و تجربه است.

وی همچنین به چالش‌های موجود در تعریف مدیریت اسلامی اشاره کرد و گفت: تمامی علوم انسانی و اجتماعی مبتنی بر ایدئولوژی‌های خاصی هستند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به بررسی الگوی مدیریتی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری پرداخت و گفت: فهم درست از الگوی مدیریت مقام معظم رهبری می‌تواند به بهبود فرآیند‌های مدیریتی کمک کند.