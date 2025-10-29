پخش زنده
شاخص کل بازار سرمایه در آخرین روز معاملاتی هفته چهارشنبه ۷ آبان با افزایش ۳۳ هزار و ۴۳۷ واحدی معادل ۱.۰۵ درصد بازدهی مثبت به عدد ۳.۲۰۹.۰۵۵ واحد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل هم وزن نیز ۲ هزار و ۵۲۵ واحد معادل ۰.۲۷ درصد افزایش کرد و در کانال ۹۲۴ هزار و ۶۵۷ واحدی قرار گرفت.
ارزش معاملات سهام و صندوقهای سهامی در پایان امروز به ۱۴ هزار و ۵۵۷ میلیارد تومان رسید.
در پایان معاملات بیش از ۵۹ درصد نمادها (۴۷۱ نماد) در محدوده مثبت قرار گرفتند.
همچنین در معاملات روز جاری بیش از ۲۵۳ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام و صندوقهای سهامی شد.
بیشترین پول افراد حقیقی به گروه فلزات اساسی وارد شد و بیشترین خروج پول از صندوقهای درآمد ثابت بود.