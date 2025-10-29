پخش زنده
امروز: -
معاون کنسولی وزارت امور خارجه از سفر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به آذربایجان شرقی خبر داد و آن را گامی در تقویت دیپلماسی استانی و سیاست همسایگی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، وحید جلالزاده با اعلام این خبر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اگر سیاست خارجی را ادامه سیاست داخلی بدانیم و بهدنبال سیاست همسایگی برای ساختن ایران قوی باشیم، در آن صورت باید دیپلماسی استانی وزارت امور خارجه در دوره جدید را راهبردی خلاقانه، هوشمندانه و مبتنی بر واقعیتهای حال حاضر کشور دانست. با دکتر عراقچی راهی آذربایجان شرقی هستیم.
بر اساس این گزارش، سفر دکتر عراقچی به آذربایجان شرقی در راستای تقویت ارتباطات منطقهای و پیگیری سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران انجام میشود. همچنین وی عصر امروز در همایش دانشگاهیان دانشگاه تبریز سخنرانی خواهد کرد و سپس در نشست مجمع خیران مدرسه ساز استان حضور خواهد داشت.