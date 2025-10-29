پخش زنده
شورای راهبردی تخت جمشید با اکثریت کامل آراء ، توسعه شهر مرودشت به سمت تخت جمشید را منتفی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،شورای راهبردی تخت جمشید در جلسه خود طرح توسعه شهر مرودشت به سمت تخت جمشید و الحاق بخشهایی از حرایم تخت جمشید به محدوده شهری را به اتفاق آرا ملغی اعلام کرد.
این تصمیم پس از بازدید میدانی فرهاد عزیزی، مدیرکل پایگاههای میراث ملی و جهانی از محدودههایی که در نقشههای منتشر شده از سوی نماینده مرودشت در مجلس و همچنین پایگاه میراث جهانی تخت جمشید منتشر شد، اعلام و بدین ترتیب هرگونه مصوبه توسعه شهر مرودشت به سمت تخت جمشید لغو شد.
در نشست بررسی طرح الحاق حریم درجه دو تخت جمشید به شهر مرودشت، علاوه بر مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس، معاون استاندار فارس، مدیرکل پایگاههای میراث ملی و جهانی، رئیس پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و باستان شناسهای عضو شورای راهبردی تخت جمشید حضور داشتند.
در این جلسه علاوه بر لغو توسعه شهر مرودشت به سمت تخت جمشید، الحاق حریم درجه دو تخت جمشید به شهر مرودشت نیز ملغی شد.