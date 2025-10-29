پشتیبانی از کارگاه‌های کوچک پوشاک و تسهیل دسترسی به منابع مالی و بازار فروش از اولویت‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اهمیت صنعت پوشاک در ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی گفت: تحول در این صنعت تنها از مسیر همکاری بین‌بخشی و بخش خصوصی ممکن است و خراسان جنوبی نیز با ظرفیت بالای تولید پوشاک خانگی می‌تواند نقش مهمی در این تحول ایفا کند.

اشرفی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی حمایت از واحد‌های خرد و خانگی است، افزود: یکی از مأموریت‌های اصلی ما در استان، پشتیبانی از کارگاه‌های کوچک پوشاک است تا از طریق تسهیل دسترسی به منابع مالی و بازار فروش، زمینه ارتقای درآمد خانوار‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت بالای بازار داخلی پوشاک گفت: در کشور بازاری گسترده برای محصولات پوشاک دارد که اگر سهمی هر چند کوچک از این بازار در اختیار تولیدکنندگان بومی استان قرار گیرد، شاهد رونق قابل توجهی در اشتغال و درآمد‌های محلی خواهیم بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به راه‌اندازی سامانه سرشماری تولیدکنندگان خرد و خانگی پوشاک گفت: برای نخستین بار وزارت تعاون پرسشنامه‌ای در سامانه ملی قرار داده تا اطلاعات دقیق فعالان این حوزه گردآوری شود.

به گفته وی این داده‌ها مبنای تصمیم‌گیری دقیق و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان در استان خواهد بود.

اشرفی با اشاره به نقش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان گفت: با همکاری انجمن نساجی و اتحادیه‌های پوشاک، دوره‌های تخصصی آموزش مهارت‌های دوخت، طراحی و بازاریابی برگزار می‌شود تا فعالان بخش پوشاک بتوانند سطح مهارت و کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند.

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم پوشاک ایرانی در استان خبر داد و گفت: امکان استفاده از فضا‌های وزارت تعاون مانند ورزشگاه‌های کارگری و مراکز فنی و حرفه‌ای برای عرضه تولیدات داخلی وجود دارد که این اقدام، ضمن تقویت بازار فروش، به ترویج مصرف کالای ایرانی کمک خواهد کرد.