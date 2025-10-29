در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با محوریت نهضت ملی مسکن که با حضور حجت الاسلام براتی زاده رییس کل دادگستری خراسان شمالی، فرماندار شهرستان جاجرم، سید علی میرکریمی مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد.

مدیر کل را و شهرسازی خراسان شمالی در این جلسه گفت: در دو ماه گذشته فرایند قرعه کشی ۷۸۰ قطعه زمین در بین متقاضیان انجام شد که روند واگذاری زمین‌ها در حال انجام است که بزودی زمین به متقاضیان واگذار خواهد شد.

فرماندار شهرستان جاجرم نیز در این جلسه گفت: با توجه به درخواست‌های متعدد متقاضیان در خصوص واگذاری زمین ویلایی، این روند انجام شده و به دنبال افزایش مساحت زمین‌های واگذار شده هستیم.