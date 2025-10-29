پخش زنده
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: امسال ۱۴ هزار تن گردو از ۷ هزار و ۵۹۹ هکتار باغهای بارور استان برداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ابوالفضل زمانیفرد با اشاره به اینکه برداشت گردو از مرداد آغاز شد و تا اوایل آبان ادامه داشت، افزود: سطح باغهای گردو در استان فارس ۷ هزار و ۹۱۸ هکتار است و ۳۱۹ هکتار آن هنوز به مرحله ثمردهی اقتصادی نرسیده است.
زمانیفرد تصریح کرد: شهرستانهای بوانات، سپیدان، اقلید، شیراز، مرودشت، ممسنی، خرمبید، آباده، سرچهان، نیریز، فیروزآباد، داراب و پاسارگاد به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت و تولید گردو را در بین ۳۷ شهرستان استان به خود اختصاص دادهاند.
وی افزود: استان فارس با چهار درصد سطح باغهای گردو در کشور رتبه هفتم سطح زیر کشت و با چهار درصد تولید گردوی کشور ششمین استان تولیدکننده گردو در کشور است.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس، با بیان اینکه برداشت گردو از شهرستان داراب آغاز میشود و در بوانات به پایان میرسد، تصریح کرد: محصول گردو علاوه بر مصرف در شهرستانهای استان، به استانهای همجوار و به ویژه استان تهران ارسال میشود.