به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ابوالفضل زمانی‌فرد با اشاره به اینکه برداشت گردو از مرداد آغاز شد و تا اوایل آبان ادامه داشت، افزود: سطح باغ‌های گردو در استان فارس ۷ هزار و ۹۱۸ هکتار است و ۳۱۹ هکتار آن هنوز به مرحله ثمردهی اقتصادی نرسیده‌ است.

زمانی‌فرد تصریح کرد: شهرستان‌های بوانات، سپیدان، اقلید، شیراز، مرودشت، ممسنی، خرم‌بید، آباده، سرچهان، نی‌ریز، فیروزآباد، داراب و پاسارگاد به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت و تولید گردو را در بین ۳۷ شهرستان استان به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: استان فارس با چهار درصد سطح باغ‌های گردو در کشور رتبه هفتم سطح زیر کشت و با چهار درصد تولید گردوی کشور ششمین استان تولیدکننده گردو در کشور است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس، با بیان اینکه برداشت گردو از شهرستان داراب آغاز می‌شود و در بوانات به پایان می‌رسد، تصریح کرد: محصول گردو علاوه بر مصرف در شهرستان‌های استان، به استان‌های همجوار و به ویژه استان تهران ارسال می‌شود.