به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست هیات کشتی فارس اعلام کرد: دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور با شرکت شش تیم در دو گروه سه تیمی و به‌مدت دو روز به میزبانی تیم کشتی فرنگی نفت و گاز زاگرس جنوبی در خانه کشتی این شهر برگزار می‌شود.

ساسان خوبیاری اظهار کرد: روز پنج‌شنبه هشتم آبان، تیم نفت و گاز زاگرس جنوبی به مصاف تیم مدعی سینا صنعت ایذه می‌رود و سپس با تیم دانشگاه آزاد اسلامی مبارزه می‌کند.

وی تصریح کرد: رقابت استقلال تهران، رعد پدافند و مقاومت البرز روز جمعه، نهم آبان در خانه کشتی شیراز برگزار می‌شود و رقابت‌های دور برگشت هم دو هفته دیگر برگزار خواهد شد.