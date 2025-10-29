پخش زنده
دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور از فردا در شیراز آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست هیات کشتی فارس اعلام کرد: دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور با شرکت شش تیم در دو گروه سه تیمی و بهمدت دو روز به میزبانی تیم کشتی فرنگی نفت و گاز زاگرس جنوبی در خانه کشتی این شهر برگزار میشود.
ساسان خوبیاری اظهار کرد: روز پنجشنبه هشتم آبان، تیم نفت و گاز زاگرس جنوبی به مصاف تیم مدعی سینا صنعت ایذه میرود و سپس با تیم دانشگاه آزاد اسلامی مبارزه میکند.
وی تصریح کرد: رقابت استقلال تهران، رعد پدافند و مقاومت البرز روز جمعه، نهم آبان در خانه کشتی شیراز برگزار میشود و رقابتهای دور برگشت هم دو هفته دیگر برگزار خواهد شد.