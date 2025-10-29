پخش زنده
امروز: -
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد از آغاز فرآیند ثبتنام و انتخاب فعالان برتر حوزه صادرات استان از دهم آبانماه در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدکاظم صادقیان اظهار داشت: در راستای ارتقای جایگاه صادرات و حمایت از تشکلهای صادراتی استان یزد، فرآیند ثبتنام و انتخاب صادرکنندگان برتر استان یزد در سال جاری از دهم آبانماه بهصورت رسمی آغاز و تا پایان شنبه ۱ آذرماه ادامه دارد.
صادقیان در تشریح جزئیات این فرآیند تصریح کرد:متقاضیان میبایست مدارک و مستندات صادراتی خود را مطابق با دستورالعملهای ابلاغی، بهصورت فیزیکی و همراه با درخواست کتبی به دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان برتر واقع در اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان یزد تحویل دهند.
مدیرکل صمت استان یزد در ادامه با اشاره به نقش محوری نهادهای مرتبط، خاطرنشان کرد: از دستگاههای اجرایی، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتحادیهها، تشکلهای تخصصی صادراتی و اصناف استان یزد درخواست میشود در راستای اطلاعرسانی گسترده این فراخوان به کلیه فعالان اقتصادی و صادرکنندگان، نهایت مساعدت را کنند.
وی در پایان با اعلام برنامههای تجلیل افزود: مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر استان یزد با حضور مقامات ارشد استانی و کشوری برگزار خواهد شد و صادرکنندگان مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.