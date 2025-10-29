به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ صادق ضرونی، گفت: با گزارش چند فقره سرقت به شیوه کش‌روزنی از چند فروشگاه در محدوده تهرانپارس، ماموران کلانتری ۱۴۴ جوادیه تهرانپارس، تحقیقات خود را در این خصوص آغاز کرد.

این مقام انتظامی ادامه داد: تیم عملیات کلانتری با بازبینی دوربین‌های مداربسته و تحقیقات فنی، موفق شدند هویت سارقان را شناسایی و برای تسریع در زمان دستگیری، اطلاعات آنها در اختیار تمامی واحد‌های گشتی قرار گرفت.

وی افزود: متهمان حین کش روی از یک فروشگاه مشاهده و در تعقیب و گریزی کوتاه توسط ماموران زمینگیر و دستگیر شدند.

سرهنگ ضرونی در ادامه افزود: متهمان ۲۱ و ۱۶ ساله هردو دارای سوابق متعدد کیفری در خصوص کشروزنی و قاپ زنی بوده که در این خصوص به ۱۰ فقره سرقت مشابه اعتراف و پنج نفر از شکات شناسایی شدند و با تشکیل پرونده متهمان به دستگاه قضایی معرفی شدند.