توقیف ۶۱ دستگاه انواع وسیله نقلیه متخلف در خرم آباد
جانشین انتظامی خرم آباد گفت: با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی طی ۴۸ ساعت، ۶۱ دستگاه انواع وسیله نقلیه متخلف در خرم آباد توقیف شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
جانشین انتظامی خرم آباد از توقیف ۴۰ دستگاه خودرو و ۲۱ موتورسیکلت متخلف، فاقد پلاک و پلاک مخدوش طی ۴۸ ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ ذبیح الله فرضی پور در تشریح این خبر اظهار داشت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی توقیف خودرو و موتور سیکلتهای فاقد پلاک و پلاک مخدوش و توسط مجموعه انتظامی شهرستان طی ۴۸ ساعت به مرحله اجراء در آمد.
وی توقیف ۶۱ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف را از دستاوردهای این طرح برشمرد و افزود: طرح موصوف با هدف جلوگیری از بروز تخلفات در راستای مطالبات به حق شهروندان به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.