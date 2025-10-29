به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، جانشین انتظامی خرم آباد از توقیف ۴۰ دستگاه خودرو و ۲۱ موتورسیکلت متخلف، فاقد پلاک و پلاک مخدوش طی ۴۸ ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد.سرهنگ ذبیح الله فرضی پور در تشریح این خبر اظهار داشت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی توقیف خودرو و موتور سیکلت‌های فاقد پلاک و پلاک مخدوش و توسط مجموعه انتظامی شهرستان طی ۴۸ ساعت به مرحله اجراء در آمد.

وی توقیف ۶۱ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف را از دستاورد‌های این طرح برشمرد و افزود: طرح موصوف با هدف جلوگیری از بروز تخلفات در راستای مطالبات به حق شهروندان به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.