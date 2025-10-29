سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق منزل مسکونی که اقدام به سرقت ارز و طلا‌های زینتی کرده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سرهنگ محمد افشار گفت: طی گزارش یکی از شهروندان مبنی بر سرقت یک عدد زیورآلات طلا کلکسیونی با ارزش از منزل مسکونی اش، تیم عملیات کلانتری ۱۸۱ چیتگر تحقیقات خود را برای دستگیری سارق یا سارقان آغاز کردند.

وی ادامه داد:ماموران پس از مراجعه به منزل مورد سرقت و با بررسی محل سرقت متوجه به سرقت رفتن اموال دیگری نیز می‌شوند که در ابتدا فرد شاکی متوجه سرقت شدن آن اموال نبوده. موارد سرقت شده شامل ارز‌های یورو، دلار و لیر و همچنین میزانی زیورآلات طلا بودند که در مجموع به ارزش حدود ۸ میلیارد ریال برآورد شد

این مقام انتظامی افزود: ماموران با بازبینی دوربین‌های مداربسته و شگرد‌های نوین پلیسی، هویت سارق و محل اختفاء آن را شناسایی و طی یک عملیات ضربتی متهم را در مخفیگاهش غافلگیر و دستگیر کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه سارق اموال مسروقه گزارش شده کشف شد که به همراه متهم به کلانتری منتقل شد و در بازجویی‌های انجام شده سارق ضمن اعتراف به سرقت خود بیان کرد که از قبل می‌دانسته مالباخته در خانه خود این اموال با ارزش را نگهداری می‌کند.

سرهنگ افشار در ادامه افزود: متهم با نقشه قبلی و در زمان نبودن مالک در خانه، وارد شده و اموال ارزشمند را سرقت کرده که خوشبختانه موفق به فروش آنها نشده و پیش از هر اقدامی با هوشیاری ماموران ما زمینگیر و دستگیر شده است.