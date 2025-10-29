به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در ستاد برگزاری هفته پژوهش به ریاست استاندار و با حضور روسای دانشگاه‌ها، مدیران کل و مسئولان استانی اعلام شد: این هفته از ۸ تا ۱۳ آذر با زنگ پژوهش در دبیرستان ابن سینا (ریحانه النبی) آغاز می‌شود و مهمترین برنامه‌های هفته‌ی پژوهش نمایشگاه دستاورد‌های پژوهشی استان، فن بازار، کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی خواهد بود ۴ شنبه ۱۲ آذر از پژوهشگران برتر تجلیل خواهد شد.

استاندار همدان گفت: هر کاری که شروع می‌کنیم و عزم انجام آن را داریم باید بر پایه‌ی پژوهش باشد، استان همدان دارای دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های خوب با پژوهشگران کوشا، باهوش و توانمند است و باید از این ظرفیت استفاده کنیم، مدیریت هم باید خلاقانه و علم محور باشد، استفاده از هوش مصنوعی از موضوعاتی است که روی آن تمرکز و تاکید داریم

حمید ملانوری شمسی افزود: در بودجه‌ها اعتباری برای پژوهش داریم که باید استفاده از آن بررسی و ارزیابی شوددربره‌ی جشنواره‌ی پیش رو هم باید بازخورد‌ها را بتوانیم ببینیم.

او پیشنهاد کرد یک در هفته‌ی پژوهش یک نمایشگاه هم در استانداری برگزار شود تا سرمایه گذاران آنها را از نزدیک ببینند، ۴ پژوهشگر برتر هم در بخش دانش آموزی تجلیل شوند، از ۳ پژوهشگر سال گذشته که برتر اعلام شده‌اند دعوت شده سرنوشت کار پژوهشی پیگیری شود.