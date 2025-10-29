پخش زنده
جوان خیراندیش روستای شول شهرستان مهر با همت بلند خود مدرسهای برای آیندهسازان این روستا میسازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عبدالحمید قنبری، جوان نیکاندیش و اهل روستای شول از بخش مرکزی شهرستان مهر، ساخت یک واحد آموزشی شامل سه کلاس درس، دفتر آموزشگاه و دفتر پرورشی را در روستای زادگاه خود آغاز کرد.
قرار است این مجموعه آموزشی در زمینی به مساحت ۲۵۰ متر مربع و با صرف ۵ میلیارد تومان ساخته شود.
این مدرسه با نام ظفر ساخته و با تکمیل آن، گام بلندی در مسیر ارتقاء سطح آموزشی و فرهنگی این منطقه برداشته میشود.