سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت از کشف داروهای غیرمجاز و شناسایی حامل آن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین مهرعلیان گفت:: پیرو خبر دریافتی از مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، مبنی بر اعلام بسته مشکوک در محدوده وردآورد، که توسط شخصی ۳۵ ساله و ناشناس به عمل آمده پیگیری موضوع و دستگیری متهم در دستور کار تیم عملیات کلانتری ۱۵۴ وردآورد قرار گرفت.
این مقام انتظامی گفت: با حضور تیم عملیات و بررسیهای بیشتر مشخص گردید شخص مورد نظر بستهای را که حاوی تعداد ۶۵۰۰ عدد قرصهای غیرمجاز و قاچاق و همچنین محصولات غیر اخلاقی به ارزش دو میلیارد ریال را قصد داشته از طریق یکی از شرکتهای پستی به یکی از شهرستانها ارسال نماید.
سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: متهم دستگیر شده حدود ۳۵ ساله و دارای سوابق کیفری قصد سو استفاده از یک شرکت پستی را داشته جهت جابجایی این اموال ممنوعه و قاچاق که با هوشیاری پلیس موفق به اینکار نشد.