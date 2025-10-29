به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در پرونده اول، با موضوع ابطال سند رسمی تسهیلات بانکی و استرداد ملک مرهونه از بانک ملت مربوط به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مریوان به جهت اختلاف با شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی، رأی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مریوان مبنی بر ذی‌نفع بودن خواهان، با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد تأیید قرار گرفت و پرونده جهت رسیدگی به اصل اعتراض به شعبه دیوان اعاده شد.

در پرونده دوم، با موضوع احراز وقفیت مربوط به شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به جهت اختلاف با شعبه سوم دیوان عالی کشور در هیئت عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر، قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور، مبنی بر احراز وقفیت محل مورد ترافع با استناد به قانون ابطال اسناد فروش رقبات و تبصره ۶ الحاقی آن قانون مورد تأیید قرار دادند.