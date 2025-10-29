تعداد آتش‌ سوزیها در عرصه‌های جنگلی و مرتعی خراسان رضوی از ابتدای امسال تا کنون نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی با اشاره به شرایط اقلیمی و خشکی هوا گفت: امسال به علت کاهش بارش‌ها و تداوم خشکسالی، شاهد افزایش آتش‌سوزی‌ها در سطح استان بودیم.

زنگنه افزود: تاکنون در شهرستان نیشابور دو مورد آتش‌سوزی در مناطق کوهستانی رخ داده است و در شهرستان‌های شمالی استان نیز موارد بیشتری گزارش شده است.

وی بیان داشت: همچنین در منطقه لایین کلات آتش‌سوزی گسترده‌ای رخ داد که با حضور همکاران منابع طبیعی، گروه‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های امدادی و مدیریت بحران مهار شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال ، برنامه‌های متعددی را برای ارتقای سطح آمادگی در برابر آتش‌سوزی اجرا کرده‌ایم که از جمله آنها می‌توان به تجهیز دهیاری‌ها، فعال‌سازی مدیریت بحران در سطح فرمانداری‌ها و برگزاری سه رزمایش منطقه‌ای پیشگیرانه اشاره کرد.

زنگنه افزود: به مناسبت هفته پدافند غیرعامل نیز رزمایش اطفای حریق در شهرستان‌های جوین و طرقبه‌شاندیز انجام شد که هدف از این رزمایش‌ها، افزایش سرعت واکنش، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت مردمی برای کنترل سریع‌تر آتش‌سوزی‌ها است.

وی با اشاره به گستردگی عرصه‌های تحت پوشش این یگان بیان داشت: در استان خراسان رضوی بیش از ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار عرصه طبیعی وجود دارد که حفاظت از آنها بر عهده یگان حفاظت منابع طبیعی است و صیانت از این سرمایه‌های ملی وظیفه‌ای سنگین، اما مقدس است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی افزود: در حال حاضر، برای هر ۱۰۰ هزار هکتار تنها یک نیرو یا جنگلبان در اختیار داریم، در حالی که استاندارد جهانی و حتی ملی آن، هر ۱۵ هزار هکتار برای یک نیرو است.

زنگنه ادامه داد: این فاصله قابل‌توجه در تعداد نیروها، کار حفاظت را دشوار کرده است، اما تلاش می‌کنیم با افزایش مشارکت مردمی، استفاده از ظرفیت جوامع محلی و همکاری گروه‌های مردم‌نهاد، این کمبود را جبران کنیم