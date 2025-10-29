پخش زنده
نظارت و بازرسی بر بازار همدان با حضور ۱۵ تیم در این استان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نظارت بر بازار با حضور ۱۵ تیم مشترک برای مقابله با گرانفروشی، احتکار، عرضه کالاهای بدون کیفیت و سایر تخلفات صنفی در مرکز استان و سایر شهرستانها برگزار شد.
مرضیه یونسی در حاشیه برگزاری مانور سراسری نظارت بر بازار بیان کرد: در راستای ارتقای سطح نظارتها، افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و پاسخگویی موثر به تخلفات احتمالی مانور سراسری نظارت بر بازار با حضور میدانی تیمهای گشت مشترک و با همکاری ضابطین تعزیرات حکومتی برگزار شد.
وی با تاکید بر ماهیت عملیاتی این برنامه افزود: این مانور تنها یک اقدام نمایشی نیست، بلکه بخشی از برنامهریزی مستمر و هدفمند برای ارتقای کیفیت نظارتها و افزایش اثربخشی برخورد با تخلفات صنفی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: حضور میدانی و منسجم ضابطان تعزیرات پیامی روشن را به متخلفان صنفی و اقتصادی میدهد که برخورد قانونی، قاطع و بدون اغماض با هرگونه تخلف در دستور کار جدی قرار دارد.
یونسی با اشاره به نقش مردم در فرآیند نظارت بر بازار اظهار کرد: نظارت موثر و پایدار بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست و شهروندان بهعنوان چشمهای بیدار جامعه نقش کلیدی در شناسایی تخلفات، گزارش دهی و مطالبهگری دارند.
وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی استان همدان با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، کارشناسی و قضایی خود در مسیر حمایت از حقوق مردم، ارتقای شفافیت اقتصادی و ایجاد انضباط در بازار گام برمیدارد، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی تعزیرات حکومتی اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: این مانور به مناسبت سالروز تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی نمادی از عزم جدی مجموعههای نظارتی برای مقابله با گرانفروشی، احتکار، عرضه کالاهای فاقد کیفیت و سایر تخلفات صنفی است.
یونسی با قدردانی از همکاری ضابطان تعزیرات در اجرای این مانور افزود: تداوم اینگونه اقدامات نظارتی، نقش موثری در افزایش اعتماد عمومی و ارتقای رضایتمندی شهروندان دارد لذا امیدواریم با استمرار این روند و همراهی مردم شاهد کاهش تخلفات در بازار استان باشیم.
وی یادآوری کرد: این اداره کل به پنج هزار و ۹۲۷ پرونده تخلفاتی در ۶ ماهه اول امسال رسیدگی کرد و متخلفان به یک هزار و ۶۵۳ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان ادامه داد: از این تعداد پرونده رسیدگی شده، پنج هزار و ۲۵۳ پرونده تخلفات صنفی با موضوع کالا و خدمات، ۵۰۱ پرونده با موضوع قاچاق کالا و ۱۷۳ پرونده با موضوع تخلفات در حوزه بهداشت و دارو وارد شعب بدوی استان شده است.