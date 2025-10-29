به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فریبرز مرادی با اشاره به رشد قابل توجه شاخص‌های حمل و نقل بین المللی استان در ۷ ماه گذشته گفت: در این مدت ۷۳ هزار و ۱۶۶ تُن کالا توسط ناوگان جاده‌ای وارد کشور شده که تماماً از مرز آستارا بوده است.

وی با بیان اینکه در حوزه صادرات نیز ۷۲۷ هزار و ۹۳۰ تُن کالا از مرز آستارا صادر شده است، گفت:این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش ۴ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان در خصوص وضعیت ترانزیت کالا از مرز آستارا گفت: در همین مدت ۶۸۸ هزار و ۲۰۵ تُن کالا از استان ترانزیت شده که ۵۹۴ هزار و ۸۳۹ تن از مرز آستارا و ۹۳ هزار و ۳۶۶ تن از مرز انزلی بوده است.

وی ترانزیت ورودی استان را ۴۹۴ هزار و ۴۲۶ تن و ترانزیت خروجی را نیز ۱۹۳ هزار و ۷۷۹ تن عنوان کرد و گفت: عمده ترانزیت خروجی نیز شامل سیب زمینی و چای بوده است.

فریبرز مرادی درباره وضعیت تردد ناوگان سنگین در مرز آستارا گفت: طی این مدت، ۲۹۱ هزار و ۹۷ دستگاه کامیون از مرز آستارا وارد و ۴۹ هزار و ۲۸۶ دستگاه کامیون از مرز خارج شده است.

وی خاطرنشان کرد: عمده فعالیت‌های حمل و نقل بین‌المللی استان گیلان از مرز آستارا و بندر انزلی انجام می‌شود که نقش مهمی در توسعه مبادلات تجاری کشور با کشور‌های حوزه قفقاز و اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارد.

در حال حاضر ۱۳ شرکت حمل و نقل بین المللی کالا، یک شرکت حمل و نقل بین المللی مسافر و ۱۹۰ نمایندگی شرکت‌های بین‌المللی حمل و نقل کالا در استان گیلان فعال هستند.