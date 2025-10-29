تشدید گشت‌های بازرسی تعزیرات در بازار مرغ مازندران

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از برگزاری گشت مشترک نظارتی برای کنترل بازار مرغ خبر داد و از شهروندان خواست موارد غیرعادی جابه‌جایی و انبار کالا را به سامانه‌های ۱۳۵ و ۱۲۴ گزارش دهند.