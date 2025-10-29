پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از برگزاری گشت مشترک نظارتی برای کنترل بازار مرغ خبر داد و از شهروندان خواست موارد غیرعادی جابهجایی و انبار کالا را به سامانههای ۱۳۵ و ۱۲۴ گزارش دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از انجام گشت مشترک نظارتی برای کنترل بازار مرغ در استان خبر داد.
وی با اشاره به برگزاری جلسه کمیته اقدام مشترک با موضوع نظارت بر بازار مرغ افزود: نظارت و برخورد با متخلفان آخرین حلقه زنجیره مدیریت بازار است که با هدف ایجاد آرامش، تعادل قیمتها و حفظ امنیت روانی جامعه انجام میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه جابهجایی و انبار غیرمتعارف کالا، مراتب را از طریق سامانههای ۱۳۵ تعزیرات یا ۱۲۴ اطلاعرسانی کنند تا اقدام قانونی لازم صورت گیرد.