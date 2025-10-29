پخش زنده
امروز: -
نخستین همایش بین المللی گردشگری جاده ابریشم فرصتها و چشم اندازها در دانشگاه سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ عبدالمحمد کاشیان دبیر اجرایی همایش بین المللی جاده ابریشم در سمنان گفت: ۳۴۰ مقاله از داخل و خارج از کشور به دبیرخانه همایش رسید و پس از داوریهای انجام شده حدود ۲۱۵ مقاله پذیرفته شد.
وی افزود: از این تعداد هشت مقاله به صورت سخنرانی و ۶۰ مقاله به صورت پوستر در این کنفرانس ارائه میشود.
سیف الله سعدالدین رئیس دانشگاه سمنان هم در این مراسم به اهداف برگزاری این کنفرانس اشاره کردو گفت: برجسته کردن قابلیتها و توانمندیهای گردشگری استان سمنان ، آشنایی جامعه جهانی با ظرفیتهای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری ، بررسی جنبههای علمی فرهنگی اقتصادی و بین المللی حوزه جاده ابریشم از جمله اهداف برگزاری این کنفرانس است.
مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی سازمان میراث فرهنگی کشور هم گفت: معرفی ظرفیتهای گردشگری و جذب گردشگر مهمترین اولویتهای وزارت میراث فرهنگی است.
فرج الله ایلیات معاون امور هماهنگی امور عمرانی استاندار هم در این مراسم به ظرفیتهای گردشگری استان اشاره کرد و گفت : قرار است تا یک ماه آینده ۳۷ کیلومتر از مسیر آزاد راه حرم تا حرم در استان سمنان به بهره برداری برسد.
در حاشیه نخستین کنفرانس بین المللی جاده ابریشم فرصتها و چشم اندازها در سمنان مرکز نوآوری و همجنین مرکز تخصصی آموزشهای هتلداری کشور در دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان افتتاح شد.
برپایی نمایشگاه توانمندیهای علمی و فرهنگی دانشجویان و برپایی غرفه صنایع دستی از دیگر برنامههای این کنفرانس بود.