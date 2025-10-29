به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مرکز «مهر خانواده» شهرستان محلات افتتاح شد.

راه اندازی این مرکز از جمله اقدامات ارزشمند قوه قضائیه با هدف اجرای قانون حمایت از خانواده است که در محیطی امن، آرام و بدون تنش برای ملاقات کودکان با والدین خود پس از طلاق در نظر گرفته شده است.

مراکز مهر خانواده با فراهم‌کردن فضای مناسب و ارائه خدمات مددکاری اجتماعی و مشاوره‌ای، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق ایفا می‌کنند.

از جمله خدمات این مراکز می‌توان به تشکیل پرونده‌های فرزندپروری مشترک، آموزش والدین، تنظیم گزارش‌های مربوط به وضعیت کودکان و تلاش برای ایجاد صلح و سازش میان زوجین متقاضی طلاق اشاره کرد.