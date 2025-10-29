به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ آیین اختتامیه سومین دوره پویش ملی سوغات اربعین با حضور جمعی از فعالان و مسئولان فرهنگی و دانشگاهی در سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد.

بر اساس رأی هیئت داوران، در بخش مستند راضیه حمید مستندساز و خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای آبادان، با اثر برای دست عباس موفق شد نظر داوران را جلب کرده و تندیس رتبه نخست این بخش را از آن خود کند.

سومین پویش ملی سوغات اربعین با هدف خلق آثار هنری و ادبی و همچنین تسهیل شیوه‌های نوین خدمت‌رسانی به زائران برگزار شد.