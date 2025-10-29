مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر از تمدید مهلت اجرای بخشودگی حداکثری جرایم مالیاتی تا اول آذر امسال خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، احمد حسینپور بیان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به درخواستهای مکرر مودیان و در راستای حمایت از آنها، شیوهنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۰۴ مورخ ۲۱ مهر ۱۴۰۴ را صادر کرده است که بر اساس این شیوهنامه، تا تاریخ یکم آذر ۱۴۰۴ امکان بهرهمندی از حداکثر بخشودگی جرایم مالیاتی برای مودیان فراهم میشود. وی افزود: مودیانی که تا تاریخ ذکر شده مانده بدهی اصلی و جرایم غیرقابل بخشش خود را تسویه کنند، میتوانند همچنان از مزایای بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ، ۳۰ مهر ۱۴۰۴ شامل تفویض بیشترین اختیار بخشودگی جرایم بهرهمند شوند.