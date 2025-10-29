به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،فیلم کوتاه «حجم (Volume)» ساخته هنرمند چهارمحال و بختیاری با راهیابی به جشنواره بین‌المللی فیلم نانوکان آمریکا به عنوان یکی از آثار منتخب این رویداد، نامزد دریافت بهترین جایزه فیلم کوتاه این جشنواره بین‌المللی شد.

فیلم کوتاه «حجم (Volume)» نخستین تجربه قاسم رشیدی ده‌صحرایی هنرمند استان در حوزه فیلم‌سازی به شمار می‌رود که تاکنون در هشت جشنواره مختلف بین‌المللی از جمله جشنواره فیلمسازان ۲۰۲۵ لندن، فیلم کوتاه ۲۰۲۵ بیرمنگام انگلستان و جشنواره فیلم نانوکان آمریکا پذیرفته و به نمایش در آمده است.

رشیدی ده‌صحرایی که پیش از این در حوزه هنر‌های تجسمی، عناوین برتر رویداد‌های ملی و بین‌المللی را به دست آورده است، در فیلم کوتاه حجم، موضوع زباله‌های پلاستیکی، آسیب‌های آن و تخریب محیط زیست را به شکلی جدید تصویر کرده و آن را در یک فیلم ۶ دقیقه‌ای گنجانده است.

این فیلم با توجه به عنصر بصری حجم از عناصر اصلی هنر‌های تجسمی و در هماهنگی آن با حجم زمین شکل گرفته است و در ادامه، یک داستان غم‌انگیز زیست‌محیطی را روایت می‌کند.

نگاه متفاوتی که رشیدی ده صحرایی در جایگاه نویسنده، کارگردان و بازیگر فیلم حجم به مسئله زباله و اهمیت ترویج فرهنگ دفع و بازیافت آن دارد، موجب شده است تا این اثر در فهرست نامزد‌های دریافت بهترین جایزه فیلم کوتاه جشنواره نانوکان آمریکا قرار گیرد.

رشیدی ده‌صحرایی در ساخت فیلم حجم از همکاری آسنا ابدالی به عنوان تهیه‌کننده و تصویربردار استفاده کرده است و از دیگر عوامل این فیلم کوتاه می‌توان به ابوالفضل طاهری به عنوان ادیتور اثر نام برد.

رشیدی ده‌صحرایی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ارتباط تصویری است و به عنوان مدرس گرافیک در دانشگاه‌ها و مدارس فعالیت می‌کند، این هنرمند سابقه حضور و کسب موفقیت در جشنواره‌های بین‌المللی متعددی همچون تایپوگرافی هندوستان، رویداد پوستر بخارست، زنبور طلایی روسیه، پوستر رگی جامائیکا و پوستر دکارتل اوخا‌ها مکزیک را در کارنامه هنری خود دارد.