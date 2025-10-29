پخش زنده
مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان غربی گفت: بر اساس ارزیابیهای انجامشده، در حال حاضر دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش این بیمه قرار دارند که از این تعداد، ۴۷۲ هزار نفر بهصورت رایگان و بدون پرداخت حق بیمه خدمات دریافت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فریده جعفری افزود: هماکنون دو هزار و ۱۲۱ مؤسسه تشخیصی و درمانی شامل تمامی بیمارستانها، داروخانهها، مراکز ناباروری، جراحی محدود و آزمایشگاهها طرف قرارداد بیمه سلامت در استان هستند.
وی با اشاره به اجرای کامل نسخه الکترونیک در آذربایجان غربی، گفت: این طرح در مراکز سطح یک روستایی نیز بهطور کامل اجرا شده و افراد تحت پوشش میتوانند تنها با ارائه کد ملی از خدمات بیمه بهرهمند شوند.
مدیرکل بیمه سلامت آذربایجانغربی ادامه داد: در نیمه نخست امسال بیش از چهار میلیون و ۹۰۰ هزار بار مراجعه بیمهشدگان به مراکز طرف قرارداد ثبت شده که هزینهای بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد ریال از سوی بیمه سلامت پرداخت شده است.
وی افزود: در سال گذشته نیز مجموع مراجعات بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار بار بوده و هزینههای پرداختی به بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
جعفری همچنین از نشاندار شدن حدود هشت هزار نفر از بیمهشدگان در حوزه درمان ناباروری خبر داد و گفت: برای این بیماران تاکنون ۸۸۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
وی با اشاره به ۳۱ سال فعالیت بیمه همگانی در در قالب خدمات درمانی و بیمه سلامت در کشور اظهار کرد: از شهریور ۱۴۰۱ و با راهاندازی صندوق حمایتی بیماران صعبالعلاج و خاص، ۱۰۷ بیماری پرهزینه شناسایی و تحت پوشش قرار گرفتهاند، بهگونهای که بیماران خاص بدون توجه به دهک درآمدی، از پوشش بیمهای رایگان برخوردار میشوند.
مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان غربی افزود: تاکنون ۵۱ بیماری شایع در سامانههای الکترونیکی بیمه سلامت ثبت شده و بیمهشدگانی که دارای یکی از بیمههای پایه درمان هستند، در صورت نشاندار بودن، هنگام دریافت خدمات یا دارو تنها مبلغ اندکی پرداخت میکنند.
وی همچنین تاکید کرد: با اقدامات انجامشده، هزینه داروی بیماران مبتلا به MS بهطور کامل تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته و سهم پرداختی این بیماران به صفر رسیده است.