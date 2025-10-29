معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با تأکید بر نقش استادان در هدایت فرهنگی دانشگاه‌ها، گسترش گفتمان فرهنگی و تمرکز بر هم‌افزایی میان بدنه علمی و فرهنگی را از ضرورت‌های دانشگاه نسل جدید دانست.

وی با گرامی‌داشت یاد و نام شهدای هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، دفتر یادبود شهیدان والامقام دانشکده مهندسی هسته‌ای را امضا کرد و بر لزوم پاسداشت مجاهدت‌های علمی و معنوی این شهیدان که الهام‌بخش تلاش‌های علمی و فرهنگی دانشگاهیان هستند، تأکید کرد.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز در این نشست با بیان این‌که فرهنگ، بستر شکوفایی علم و پژوهش است، گفت: دانشگاه شهید بهشتی با تکیه بر ظرفیت استادان و دانشجویان خود، تلاش دارد با نهادینه‌سازی گفت‌و‌گو و تعامل سازنده، فضایی پویا و الهام‌بخش برای جامعه دانشگاهی فراهم کند.

آقامیری افزود: توسعه فعالیت‌های فرهنگی در کنار آموزش و پژوهش، از اولویت‌های اصلی دانشگاه شهید بهشتی است و تحقق آن، به همگرایی و مشارکت همه اعضای جامعه علمی نیاز دارد.

گفتنی است در پایان این نشست، اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی هسته‌ای نیز دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را در زمینه بهبود برنامه‌های فرهنگی، افزایش نقش استادان در فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه و تقویت ارتباط میان دانشکده‌ها و نهاد‌های فرهنگی بیان کردند.