معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با تأکید بر نقش استادان در هدایت فرهنگی دانشگاهها، گسترش گفتمان فرهنگی و تمرکز بر همافزایی میان بدنه علمی و فرهنگی را از ضرورتهای دانشگاه نسل جدید دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وحید شالچی در دیدار با اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی هستهای دانشگاه شهید بهشتی که با هدف بررسی شیوههای ارتقای فرهنگی دانشگاهی و تقویت پیوند میان فعالیتهای علمی و فرهنگی در دانشکده مهندسی هستهای دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد با تأکید بر نقش استادان در هدایت فرهنگی دانشگاهها، گسترش گفتمان فرهنگی و تمرکز بر همافزایی میان بدنه علمی و فرهنگی را از ضرورتهای دانشگاه نسل جدید دانست.
وی با گرامیداشت یاد و نام شهدای هستهای دانشگاه شهید بهشتی، دفتر یادبود شهیدان والامقام دانشکده مهندسی هستهای را امضا کرد و بر لزوم پاسداشت مجاهدتهای علمی و معنوی این شهیدان که الهامبخش تلاشهای علمی و فرهنگی دانشگاهیان هستند، تأکید کرد.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز در این نشست با بیان اینکه فرهنگ، بستر شکوفایی علم و پژوهش است، گفت: دانشگاه شهید بهشتی با تکیه بر ظرفیت استادان و دانشجویان خود، تلاش دارد با نهادینهسازی گفتوگو و تعامل سازنده، فضایی پویا و الهامبخش برای جامعه دانشگاهی فراهم کند.
آقامیری افزود: توسعه فعالیتهای فرهنگی در کنار آموزش و پژوهش، از اولویتهای اصلی دانشگاه شهید بهشتی است و تحقق آن، به همگرایی و مشارکت همه اعضای جامعه علمی نیاز دارد.
گفتنی است در پایان این نشست، اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی هستهای نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را در زمینه بهبود برنامههای فرهنگی، افزایش نقش استادان در فعالیتهای فرهنگی دانشگاه و تقویت ارتباط میان دانشکدهها و نهادهای فرهنگی بیان کردند.