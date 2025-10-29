به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید احمد هاشمیان، مدیرکل دفتر نگهداری حریم راه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با اشاره به اجرای طرح گسترده تهیه نقشه حریم راه‌های کشور گفت: «این طرح از دو سال پیش آغاز شده است و در سال جاری مرحله نهایی آن برای راه‌های بزرگراهی، اصلی و فرعی در همه استان‌ها در حال اجراست و نقشه‌برداری از راه‌های روستایی نیز در برنامه سال آینده قرار دارد.»

وی در نشست رؤسای ادارات نگهداری حریم راه ادارات‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور افزود: «تهیه نقشه‌های دقیق حریم راه‌ها نقش مهمی در حفظ ایمنی، مدیریت ساخت‌وسازها و حفاظت از اراضی حاشیه راه‌ها دارد و مبنای قانونی تصمیم‌گیری‌های بعدی خواهد بود.»

هاشمیان در ادامه از بازنگری قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم دفتر نگهداری حریم راه یاد کرد و گفت: «این طرح از دو سال قبل آغاز شده و هم‌اکنون در مراحل نهایی بررسی در کمیته فنی سازمان راهداری قرار دارد. هدف از این بازنگری، به‌روز کردن مقررات و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مسئول برای افزایش ایمنی راه‌ها و ریل کشور است.»

مدیرکل دفتر نگهداری حریم راه همچنین از توسعه و ارتقای سامانه ثبت تخلفات حریم راه‌ها (RMS) خبر داد و تصریح کرد: «این سامانه با هدف ثبت تخلفات مربوط به ساخت‌وسازهای غیرمجاز، راه‌های دسترسی غیرقانونی و حفاری‌های بدون مجوز در مسیر راه‌ها راه‌اندازی شده و اکنون با ارتقا، دقت و شفافیت بیشتری در پایش و نظارت بر حریم راه‌ها عمل می‌کند.»

به گفته وی، در روند توسعه این سامانه، تقویت نقش نظارت استانی، افزایش دقت در ثبت اطلاعات و ارتقای شفافیت عملکردی از اهداف اصلی بوده است.

هاشمیان همچنین از به‌کارگیری سامانه پایش اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای خبر داد و گفت: «این سامانه وضعیت اراضی واقع در حریم راه‌ها را به‌صورت مستمر پایش می‌کند و در صورت مشاهده تخلف، اطلاعات آن به گشت‌های راهداری منتقل می‌شود تا اقدامات قانونی و بازدارنده لازم انجام گیرد.»