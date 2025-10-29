استاندار گیلان در نشست شورای اجتماعی استان، با تأکید بر نقش نشاط اجتماعی در کاهش آسیب‌های اجتماعی، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی برای تصمیم‌سازی‌های مؤثر و پیشگیرانه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ استاندار در جلسه شورای اجتماعی استان که در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد، با اشاره به ضرورت پرداختن علمی و میدانی به ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی، گفت: نشاط اجتماعی باید به‌عنوان محور اصلی برنامه‌ریزی‌های فرهنگی استان در نظر گرفته شود تا از بروز آسیب‌هایی، چون طلاق و خودکشی پیشگیری شود.

هادی حق شناس با بیان اینکه مسائل فرهنگی، اقتصادی و طبقاتی در شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی نقش دارند، افزود: اختلاف سنی زیاد میان زوجین و ضعف آموزش‌های پیش از ازدواج از جمله عواملی هستند که زمینه‌ساز ناهنجاری‌های خانوادگی‌اند و باید با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری نهاد‌های آموزشی و فرهنگی، این چالش‌ها مدیریت شوند.

وی ضمن قدردانی از فعالیت‌های فرهنگی شهرداری‌های رشت و لاهیجان، به‌ویژه در حوزه تئاتر خیابانی و تولید فیلم‌های کوتاه، این اقدامات را مؤثر در تقویت نشاط اجتماعی دانست و خواستار توسعه این برنامه‌ها در سایر شهرستان‌ها با حمایت شورا‌های اسلامی شهر، فرمانداران و نهاد‌های فرهنگی شد.

استاندار با اشاره به اهمیت نشاط اجتماعی در سلامت روان جامعه، گفت: همه دستگاه‌ها از سازمان تبلیغات اسلامی و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته تا نیروی انتظامی، دانشگاه‌ها، بهزیستی، کمیته امداد و سازمان برنامه و بودجه، در ایجاد فضای اجتماعی سالم و بانشاط مسئولیت دارند.

هادی حق شناس همچنین بر لزوم بهره‌گیری از نتایج تحقیقات دانشگاهی در تصمیم‌سازی‌های مدیریتی تأکید کرد و افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور پژوهشگران و کارشناسان حوزه اجتماعی می‌تواند به اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر و اثربخش‌تر کمک کند.

همچنین در این نشست برخی حاضران با ارائه عملکرد و آمار، نکته نظرات خود را بیان کردند.