به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در این مراسم گفت: عرصه فرهنگ عمومی به دلیل گستره و دایره وسیع خود، جایگاهی بسیار مهم و تأثیرگذار در جامعه دارد.

امینی افزود: وقتی از فرهنگ عمومی سخن می‌گوئیم، دامنه گسترده‌ای از اخلاق، عقاید، باورها، آئین‌ها، رفتارها، هنرها، سبک زندگی، پوشش، معماری و بسیاری از ابعاد دیگر جامعه را در بر می‌گیرد و همین امر ضرورت پرداختن دقیق، عالمانه و مستمر به این حوزه را دوچندان می‌کند.

وی بیان کرد: در وظایف شورای فرهنگ عمومی، موضوعاتی، چون تحلیل، رصد و ارزیابی دائمی فرهنگ عمومی جامعه به عنوان مأموریت‌های اصلی تعریف شده است. این شورا باید همواره ناظر و ارزیاب تحولات فرهنگی جامعه باشد تا بتواند برای تقویت ارزش‌ها و هویت فرهنگی برنامه‌ریزی مؤثر انجام دهد.

امینی تأکید کرد: در بیانات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بار‌ها بر ضرورت توجه ویژه به فرهنگ عمومی تأکید شده است و ایشان فرهنگ را زیربنای همه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی دانسته‌اند. بر همین اساس، فعالیت شورا‌های فرهنگ عمومی باید به گونه‌ای باشد که پیوند میان سیاست‌های فرهنگی و نیاز‌های واقعی جامعه تقویت شود.

معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: برگزاری این اجلاسیه فرصتی است تا ضمن مرور اقدامات انجام‌شده، راهکار‌های مؤثر برای ارتقای فرهنگ عمومی در سطح استان و کشور بررسی شود.

وی ابراز امیدواری کرد: نتایج این اجلاسیه بتواند به‌عنوان گامی در مسیر هم‌افزایی بیشتر دستگاه‌های فرهنگی، منجر به تصمیمات مؤثرتر در جهت اعتلای فرهنگ عمومی و تقویت انسجام اجتماعی در استان خراسان رضوی شود