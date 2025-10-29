مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز از فوت یک نفر بر اثر آتش سوزی خانه تولیدی مواد پلاستیکی در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رضا جانفشان نوبری اظهار کرد: واحد انباری سه طبقه در یک کارخانه تولیدی مواد پلاستیکی در سه راهی سردرود امروز طعمه حریق شد که در پی این حادثه متاسفانه یک کارگر بر اثر سوختگی شدید جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: عملیات مهار آتش در این ساختمان انباری اجرا و از سرایت حریق به سایر قسمت‌های کارخانه نیز پیشگیری شد. علت وقوع و خسارت این آتش سوزی در حال بررسی است.