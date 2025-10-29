ایمن سازی چشمه دامدامه در پارک ملی دریاچه ارومیه
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: چشمه دامدامه در جزیره کبودان برای جلوگیری از آلودگی و انتقال بیماری توسط پرندگان، محافظت میشود.
؛ حجت جباری افزود: در راستای کنترل بهداشتی زیستگاههای جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه، چشمه دامدامه در جزیره کبودان با پوشش چوبی ایمنسازی شد تا از ورود پرندگان و احتمال انتقال بیماریهای مشترک به حیاتوحش جلوگیری شود.
وی گفت: با توجه به احتمال انتقال بیماریهای پرندگان مهاجر از طریق منابع آبی، ایمنسازی چشمهها اقدامی پیشگیرانه و ضروری است.
جباری ادامه داد: این اقدام با هدف صیانت از سلامت گونههای پستاندار و پرندگان بومی جزیره، از جمله گوزن زرد ایرانی، قوچ و میش ارمنی انجام گرفته است؛ چشمه دامدامه از منابع اصلی تأمین آب جزیره در فصول گرم سال است و نقش حیاتی در بقا و سلامت گونههای جانوری دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی بیان کرد: طرح مشابهی برای پوششدهی سایر منابع آبی و سنگآبهای جزیره کبودان نیز در دستور کار قرار دارد.
جباری با اشاره به اینکه در جزیره اشک که زیستگاه گوزن زرد ایرانی است، پنج سطح آبگیر وجود دارد، گفت: در اسپیر و کبودان هم چندین سطح آبگیر برای جمع آوری آب وجود دارد که آبهای جمع آوری شده در تابستان رهاسازی میشود.
وی اضافه کرد: در جزیره اشک دوربینهایی برای پایش منطقه وجود دارد که به صورت لحظهای و آنلاین وضعیت جزیره پایش میشود.
جباری با بیان اینکه آب مصرفی حیات وحش جزایر دریاچه ارومیه از طریق چشمههای آب شیرین در جزایر کبودان، اشک و نیز نزولات جوی فراهم میشود، گفت: به لحاظ کم شدن دبی چشمههای آب شیرین به دلیل خشکسالی، آب مورد نیاز در فصول گرم از طریق سواحل و به صورت دستی یا با بالگرد به جزایر حمل میشد که خوشبختانه از سال گذشته این وضعیت بهبود یافته و نیازی به حمل آب نیست.
وی با قدردانی از محیطبانان استان در صیانت از حیات وحش و مناطق حفاظت شده گفت: اجرای طرحهای ساده، اما مؤثر، نقش مهمی در کنترل بیماریهای حیاتوحش و ارتقای سلامت اکوسیستم جزیره دارد.