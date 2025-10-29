پخش زنده
ابوالفضل زندی، نماینده وزن منهای ۵۸ کیلوگرم تیم ملی تکواندو مردان با پیروزی مقابل نماینده چین به فینال مسابقات جهانی راه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابتهای تکواندوی قهرمانی جهان که به میزبانی چین در حال برگزاری است مسابقات وزن ۵۸- کیلوگرم مردان پیگیری شد که ابوالفضل زندی، نماینده ایران با پیروزی مقابل حریفانش جواز حضور در دیدار فینال را کسب کرد.
زندی ابتدا به مصاف «آدمی بلرون» از کوزوو رفت و در دو راند و با نتایج ۱۳ بر صفر و ۲۰ بر ۷ از سد حریف خود گذشت. وی در دومین رقابت به مصاف «ویتو دلاکویلا» دارنده مدال طلای المپیک توکیو از ایتالیا رفت و در ۲ راند و با نتایج ۱۰ بر ۸ و ۵ بر ۵ از سد حریفان سرشناس خود عبور کرد.
زندی در مرحله یکشانزدهم نهایی مقابل «خسوس رودریگز» از اسپانیا نیز در ۲ راند و با نتایج ۱۴ بر یک و ۷ بر یک به برتری دست یافت و به مرحله یکچهارم نهایی صعود کرد. نماینده کشورمان برای حضور در دیدار نیمهنهایی به مصاف ماکسیم ماننکوف نفر سوم رنکینگ جهان از اوکراین رفت و در دو راند متوالی و با نتایج ۱۵ بر ۲ و ۱۴ بر یک مقتدرانه به برتری رسید تا مدال برنز خود را قطعی کند.
نماینده وزن ۵۸- کیلوگرم کشورمان در دیدار نیمه نهایی برابر نماینده چین موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد و توانست به فینال وزن خود برسد.
بیستوهفتمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار از کشورهای مختلف به مدت هفت روز در ووشی چین برگزار خواهد شد.