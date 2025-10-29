معاون راهداری کشور از آمادگی کامل ناوگان راهداری برای مقابله با شرایط زمستانی خبر داد و گفت: ۱۲ هزار دستگاه ماشین‌آلات راهداری و ۶۰۰ هزار تن ماسه و نمک در سطح کشور تدارک دیده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اروجعلی علیزاده معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، در نشست منطقه‌ای با مدیران استان‌های گیلان، گلستان، مازندران، البرز، تهران و سمنان در ساری، از آمادگی کامل دستگاه‌های راهداری برای اجرای طرح زمستانی خبر داد.

وی با اشاره به تجهیز ناوگان راهداری گفت: ۱۲ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین، نیمه‌سنگین و سبک و ۱۴ هزار نفر پرسنل در ۱۳۷۰ راهدارخانه بین‌راهی برای خدمات‌رسانی آماده هستند.

معاون راهداری کشور از تدارک ۶۰۰ هزار تن ماسه و نمک خبر داد و افزود: این میزان برای نمک‌پاشی و مقابله با یخ‌زدگی جاده‌های کشور در فصل زمستان ذخیره‌سازی شده است.

علیزاده با اشاره به نوسازی ناوگان راهداری اظهار داشت: در ۱۸ ماه گذشته ۱۷ هزار میلیارد تومان برای خرید ماشین‌آلات جدید اختصاص یافته که نقش کلیدی در اجرای طرح‌های ملی دارد.

وی همچنین از اصلاح ۸۸۷ نقطه حادثه‌خیز از سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: ۹۸ نقطه باقیمانده با تأمین اعتبار تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد.