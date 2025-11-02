به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ غلامحسین عرب گفت: ماموران انتظامی بخش امیرآباد شهرستان دامغان در بررسی فعالیت های افراد دارای سابقه تخلف شکار غیر مجاز و نگهداری پرندگان کمیاب، آن‌ها را تحت نظر قانونی قرار دادند.

وی گفت: ماموران پلیس پس از شناسایی مخفیگاه متهمان، در بازرسی از مخفیگاه آنان یک بهله پرنده شکاری کمیاب شاهین دلیجه کشف و سپس ۳ فرد متخلف را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دامغان ارزش پرنده مکشوفه را برابر نظر کارشناسان محیط زیست بیش از ۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

وی از شهروندان خواست: هرگونه موارد مشکوک خرید و فروش و نگهداری پرندگان شکاری را از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.