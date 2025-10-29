پخش زنده
اداره کل هواشناسی گیلان از نفوذ سامانه سرد و بارشی و کاهش حداکثر ۸ درجهای دمای هوای استان از عصر امروز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با نفوذ تدریجی سامانه سرد و بارشی از عصر امروز به آسمان گیلان، بارش باران از امشب در استان آغاز شده و تا اوایل وقت جمعه ادامه دارد.
وی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی و کاهش ۴ تا ۸ درجهای دمای هوای گیلان در این مدت، افزود: در پی شدت فعالیت این سامانه بارشی، بارش رگباری باران، وزش شدید باد، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ برای برخی مناطق استان پیش بینی شده است.
مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه بالاترین دما در شبانه روز گذشته از منجیل ۳۳ درجه و کمترین دما از ماسال ۱۳ درجه گزارش شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۱۹ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۱۰۰ درصد است.
محمد دادرس افزود: دریای خزر با ارتفاع موج بیش از ۲ متر، از عصر امروز تا ظهر جمعه طوفانی و برای فعالیتهای دریانوردی و صید نامناسب است.
وی از خروج تدریجی این سامانه بارشی از گیلان از صبح جمعه و پایداری هوا تا شنبه خبر داد.