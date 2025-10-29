پخش زنده
در چهار وزن دوم مسابقات کشتی آزاد بازیهای آسیایی جوانان بحرین یک کشتیگیر ایران به پیکار پایانی و یک نماینده دیگر کشورمان به ردهبندی راه پیدا کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای کشتی آزاد، در هفتمین روز بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵، امروز (چهارشنبه) از ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی در نمایشگاه جهانی بحرین آغاز شد و نمایندگان ایران در ۴ وزن روی تشک رفتند که نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:
در وزن ۴۸ کیلوگرم سینا بوستانی کشتیگیر ایران پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف ماسامونه یوشیمادو از ژاپن رفت که این مبارزه با نتیجه ۴ بر صفر به سود کشتیگیر ژاپن به پایان رسید. با توجه به پیروزی حریف ژاپنی، بوستانی به مرحله شانس مجدد راه پیدا کرد.
در وزن ۵۵ کیلوگرم یاسین زارعزاده که در دور نخست آصیل آلموتوا از بحرین را ۱۰ بر صفر شکست داده بود در دور یک چهارم نهایی با نتیجه ۴ بر ۴ به سود حریف هندی تمام شد. یاسین زارعزاده پس از این شکست باید منتظر بماند تا کشتیگیر هندی به فینال برسد تا به شانس مجدد برود.
در وزن ۶۵ کیلوگرم مرتضی حاجملامحمدی آزادکار ایران در مبارزه نخست کارلسون کالاون از فیلیپین را با نتیجه ۱۰ بر صفر برده بود در یک چهارم نهایی نیز با دوبنده آبی برابر یاخیبک گانیاف از قرقیزستان با نتیجه ۱۱ بر ۲ پیروز شد و به نیمه نهایی راه یافت، او در این مرحله آلیو از ازبکستان را با نتیجه ۶ بر ۴ شکست داد و راهی فینال شد. حاج ملامحمدی در این دیدار به مصاف گوراو پونیا از هند میرود.
در وزن ۸۰ کیلوگرم محمدپارسا کرمی آزادکار ایران در مبارزه نخست خود افجین ژنگ از چین را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داده بود در یک چهارم نهایی برابر سورابه یاداو از هند با نتیجه ۷ بر ۲ پیروز شد و به نیمه نهایی رسید. وی در مرحله نیمه نهایی مغلوب روتاروف از ازبکستان شد و به ردهبندی راه یافت.