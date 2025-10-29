مدیر درمان تأمین اجتماعی استان البرز گفت: پرستاران در تمام شرایط، اعم از تعطیلات رسمی، ایام خاص و حتی دوران بحران‌ها، در کنار بیماران هستند و برای آنان چیزی به نام تعطیلی یا دورکاری معنا ندارد. این ایثار و تعهد، شایسته تقدیر و حمایت‌های ویژه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، داریوش طاهرخانی در مراسم گرامیداشت میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار که ظهر امروز در سالن اجتماعات بیمارستان فوق تخصصی البرز برگزار شد، بر نقش بی‌بدیل آنان در نظام سلامت و ضرورت جبران تلاش‌های شبانه‌روزی این قشر خدوم تأکید کرد.

وی با اشاره به تفاوت شرایط کاری کادر درمان با سایر مشاغل افزود: در حالی که بسیاری از مشاغل در ایام مختلف از تعطیلات و طرح‌های دورکاری بهره‌مند می‌شوند، پرستاران و کارکنان درمانی هیچ‌گاه از چنین امتیازاتی برخوردار نبوده‌اند. مدیران ارشد سازمان در نظر دارند تا سازوکاری طراحی شود که این موضوع به نحوی عادلانه جبران گردد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان البرز با تأکید بر لزوم رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ امنیت شغلی کارکنان درمان تصریح کرد: انتظار داریم در محیط‌های درمانی، فضای همکاری، احترام و امنیت شغلی حاکم باشد. هیچ‌گونه رفتار غیراخلاقی یا بداخلاقی با کادر درمان پذیرفتنی نیست.



