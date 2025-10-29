به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جانشین انتظامی شهرستان قاینات‌ گفت: ماموران پاسگاه ولی عصر شهرستان قاینات هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون ایسوزو مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ رفعتی نژاد افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از کامیون، هزار و ۳۰۰ قطعه مرغ زنده گوشتی که فاقد هر گونه مجوز بهداشتی بوده کشف کردند که ارزش ریالی طیورکشف شده بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بالغ بر ۳ ملیارد و ۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

به گفته وی مأموران در این رابطه یک خودرو توقیف و یک متهم دستگیر کردند که متهم دستگیر شده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.