فرصت مشارکت بخش خصوصی در ساخت نیروگاههای خورشیدی
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از اجرای طرح فرصت ویژه برای مشارکت فعالان اقتصادی در ساخت نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت بالای ۳ مگاوات با سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی خبر داد.
، نصراله کشاورز بیان کرد: بر اساس اعلام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در راستای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی، فرصتی ویژه برای مشارکت فعالان اقتصادی در ساخت نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت بالای ۳ مگاوات فراهم شده است.
وی افزود: بر اساس این طرح، صندوق توسعه ملی تأمین ۸۰ درصد منابع مالی طرحها را برعهده دارد و بازپرداخت اقساط به شکل ارزی، با نرخ ۸ درصد خواهد بود.
مدیرکل صمت استان بوشهر با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در ساخت نیروگاه خورشیدی با سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی و فرصت مشارکت در آن، اظهار کرد: سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، سرمایه گذاری مشترک صنعتگران با صندوق ملی در حوزه ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر تا سقف ۲ هزار مگاوات مطابق مصوبه شورای اقتصاد را تسهیل کرده است.
وی ادامه داد: بر این اساس متقاضیان واجد شرایط دارای ماهیت خصوصی که توانایی تامین ۲۰ درصد آورده ظرفیت بالای ۳ مگاوات برای نیروگاه تجدیدپذیر مد نظر، ترجیحا دارای ساختگاه مناسب و مجوزهای محیط زیست واتصال به شبکه هستند، میتوانند نسبت به اقدام به درخواست به این سازمان اقدام کنند.
کشاورز بیان کرد: در این صورت جایگاه صندوق توسعه ملی در تأمین مالی، توسعه فناوری، زیرساختها و کاهش احتمال خطر سرمایهگذاری طرحهای خورشیدی بررسی خواهد شد. این صندوق با ارائه منابع مالی پایدار و حمایت از فناوریهای نوین، امکان اجرای طرحهای بزرگ را در کشور فراهم میکند و مسیر تحول را به سوی انرژی پاک هموار میکند و صندوق توسعه ملی به عنوان یک نهاد مالی قدرتمند، منابع لازم را برای اجرای طرحهای خورشیدی فراهم میکند.