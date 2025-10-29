پخش زنده
نماز جمعه این هفته تهران (جمعه ۹ آبان) به امامت حجتالاسلام و المسلمین محمدجواد حاجعلیاکبری در دانشگاه تهران اقامه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی ستاد نماز جمعه تهران، نماز عبادی ـ سیاسی جمعه این هفته تهران، ۹ آبان ماه به امامت حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد حاجعلیاکبری در دانشگاه تهران اقامه میشود.
طبق روال هر هفته دربهای دانشگاه از ساعت ۱۰:۳۰ بر روی نمازگزاران باز خواهد شد و برنامهها از ساعت ۱۱ آغاز میشود.
مهد معارفی آدینه و کانون دانشآموزی هر هفته میزبان کودکان و نوجوانان دختر و پسر در بخشهای مختلف، قرآنی، علمی، مهارتی، بازی و سرگرمی هستند.
همچنین فرصت استفاده از مشاوره ازدواج، خانواده و کودک با حضور متخصصان «مرکز مشاوره عطر زندگی» در حاشیه نماز جمعه برای نمازگزاران فراهم است.