مقاله دانشآموز تبریزی در میان بیش از ۲ هزار طرح جزوِ سه طرح برگزیده کارسوق طراحی دارو در زنجان شناخته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مقاله دانشآموز "سارا قلیزاده" از تبریز با عنوان «بررسی عملکرد مهاری ترکیبات گیاه مرزنجوش بر روی کورینه باکتریوم دیفتریا» با استفاده از ابزارهای محاسباتی با همکاری رابط پژوهشی، منیره غفاری در دومین کارسوق طراحی دارو در جمع سه طرح برگزیده کارسوق قرار گرفت.
دومین کارسوق ملی طراحی دارو و هشتمین کارسوق مهندسی ژنتیک به شکل همزمان با شناخته شدن ۱۱ تیم برتر کشور در زنجان برگزار شد.
اهداف این کارسوق زمینهسازی تحقق اهداف سند توسعه زیست فناوری کشور، آشنا نمودن دانشآموزان با علوم زیستفناوری، بیوانفورماتیک و کاربردهای آن، آشناسازی دانش آموزان با رشتههای دانشگاهی در حوزه زیست فناوری، پرورش خلاقیت و افزایش روحیه پرسشگری و پژوهش و توانایی کار گروهی دانشآموزان، ارتقای سطح دانشهای مرتبط با علوم زیست فناوری و بیوانفورماتیک در مدارس استعدادهای درخشان، تعریف و اجرای پروژههای علوم زیستفناوری متناسب با ظرفیتها، برنامهها و اولویتهای سازمانهای ذیربط، توجه به رشد در ساحتهای ششگانه تعلیم و تربیت و تبدیل ایده.های اجرایی دانشآموزان به محصولات اولیه قابل دفاع در سطح مدرسهای اعلام شده است.