به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور امروز چهارشنبه در همایش انجمن جراحان عروق کشوردر مشهد گفت: این آمار حدود ۴۲ درصد از فوتی‌های یک سال در کشور را تشکیل می‌دهد.

دکتر محمد رئیس زاده افزود: هرچند این آمار در جهان نیز به طور تقریبی به همین میزان است، اما توجه به این رشته پزشکی در ایران در حد نیاز‌ها نبوده است.

وی ادامه داد: توجه به متخصصان این رشته پزشکی، موجب کاهش حجم کار پزشکی در دیگر حوزه‌ها خواهد شد و کمک شایانی به اقتصاد سلامت می‌کند.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور عنوان کرد: شناخته نشدن جایگاه جراحان عروق، مداخله غیرمجاز پزشکان غیرمتخصص این رشته و تعرفه‌های پایین نسبت به دیگر رشته‌های پزشکی از مهمترین چالش‌های متخصصان این رشته است.

رئیس زاده خاطر نشان کرد: جایگاه این رشته پزشکی در دنیا روز به روز در حال نمایان شدن است که بسیاری از پژوهشگران در حال برنامه ریزی بر روی آن با بهره گیری از هوش مصنوعی هستند، برای همسو شدن با این تحولات باید بیش از گذشته به رشته عروق توجه کرد.

وی تصریح کرد: برای پیشبرد این رشته پزشکی باید در گام اول یک هوش طبیعی ایجاد شود و در گام دوم انسان با سیستم‌های دیجیتالی به این هوش متصل شود.