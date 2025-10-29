جشنواره بزرگ فرهنگی – تفریحی «شادبوم» پس از ۱۱ شب متوالی شور و نشاط، با استقبال بی‌نظیر شهروندان تهرانی به کار خود پایان داد.

محمد یقینی، دبیر جشنواره شادبوم در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، اعلام کرد که در مجموع، بیش از ۲۰۰ هزار نفر از شهروندان تهرانی و نزدیک به ۵۰ هزار خانواده در این فستیوال حضور یافتند که این آمار، «شادبوم» را به یکی از مهم‌ترین رویداد‌های فرهنگی–تفریحی پایتخت تبدیل کرد.

یقینی با اشاره به استقبال شهروندان تهرانی از این رویداد گفت: «شادبوم امسال فراتر از یک جشنواره بود؛ یک تجربه جمعی از شادی، همدلی و نشاط اجتماعی. مصلی تهران در طول ۱۱ روز به بزرگ‌ترین زمین بازی شهر مبدل شد و شور حضور مردم معنای تازه‌ای به واژه شادی بخشید.»

تنوع غرفه‌ها؛ از والیبال غول‌آسا تا واقعیت مجازی

وی با تشریح گستردگی محتوای ارائه شده، به فعالیت بیش از ۳۰ غرفه متنوع اشاره کرد که با هدف تقویت مهارت، تعامل، خلاقیت و شادی کودکان و والدین طراحی شده بودند. این غرفه‌ها شامل طیف وسیعی از بازی‌های حرکتی، مهارتی، فکری و خانوادگی بودند؛ از جمله «والیبال غول‌آسا»، چالش‌های حرکتی گروهی، نقاشی شنی، و غرفه‌های تخصصی مانند کافه بازی‌ها و واقعیت مجازی.

اهمیت کارکرد خانوادگی و فرهنگی

دبیر شادبوم با تأکید بر حضور گسترده خانواده‌ها،افزود: «حضور پرشور مردم، به ویژه در شب‌های آخر که جمعیت به اوج خود رسید، صحنه‌هایی بی‌نظیر از همدلی رقم زد. آتش‌بازی باشکوه همراه با اجرای شخصیت محبوب «مِل‌مِل» حال و هوایی جادویی به اختتامیه بخشید.»

یقینی همچنین بر تعادل میان تفریح و محتوای آموزشی تأکید کرد و گفت: «در کنار برنامه‌های تفریحی، بخش فرهنگی شادبوم نیز پررنگ بود. برگزاری کارگاه‌های مهارت زندگی، غرفه‌های کتاب و نقاشی کودک، و نمایش‌های عروسکی با استقبال بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شد و شاهد بودیم که بسیاری از خانواده‌ها برای بهره‌مندی از این برنامه‌ها، در طول ۱۱ روز بار‌ها در جشنواره حضور یافتند.»

دبیر جشنواره شادبوم، این رویداد را نمادی از مشارکت مردمی و تلاشی برای بازگرداندن نشاط به خانواده‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد که این جشنواره الهام‌بخش شادی و همدلی در شهر تهران باقی بماند.

یقینی تصریح کرد: «ما معتقدیم شادی، حق مردم است. شادبوم تلاشی بود برای پیوند دوباره والدین و فرزندان از مسیر بازی و تجربه لبخند‌های جمعی. اثر این جشنواره در دل‌ها ماندگار شد.»