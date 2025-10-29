

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جدول رقابت‌های روز هفتم و پایانی بیست و هفتمین دوره مسابقات جهانی تکواندو از سوی فدراسیون جهانی اعلام شد که مبینا نعمت زاده و امیرسینا بختیاری در اوزان ۵۳- کیلوگرم بانوان و ۷۴- کیلوگرم مردان هر دو نماینده کشورمان رقبای خود را شناختند.

در وزن ۵۳- کیلوگرم که ۴۸ تکواندوکار حضور دارند، مبینا نعمت زاده دور نخست با قرعه استراحت رو به رو شده است و سپس با برنده دیدار دومینیکن و لبنان مصاف خواهد کرد. در سمت جدول نعمت زاده نمایندگان آلمان، لهستان و ترکیه حاضر هستند. نماینده ترکیه «مروه دنچل» نام آشنا خواهد بود.

در وزن ۷۴- کیلوگرم نیز ۶۸ تکواندوکار وزن‌کشی کرده‌اند و امیرسینا بختیاری دور نخست به دیدار با «استیون لوپز» از کلمبیا خواهد رفت و در صورت برتری مقابل برنده دیدار بلغارستان و لهستان مصاف خواهد کرد. در سمت جدول بختیاری، نمایندگان اسپانیا، سورینام، ایتالیا و پناهندگان حاضر هستند.

بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار از کشور‌های مختلف به مدت هفت روز در ووشی چین برگزار خواهد شد.