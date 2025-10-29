پخش زنده
والیبالیست خراسان شمالی در بازی های مردان کشورهای اسلامی در ریاض، شرکت می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی علی حاجیپور والیبالیست اهل فاروج در ترکیب تیم ملی اعزامی به بازیهای کشورهای اسلامی قرار دارد.
ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ به میزبانی ریاض عربستان سعودی برگزار خواهد شد.
تیم ملی مردان ایران در کمین کسب پنجمین قهرمانی متوالی در این رقابتهاست.
بنا بر اعلام سایت طرفداری، در جدیدترین گزارش فدراسیون جهانی والیبال (FIVB)، علی حاجی پور، قطر پاسور تیم ملی والیبال ایران، به عنوان بهترین بازیکن آسیایی مسابقات جهانی ۲۰۲۵ فیلیپین انتخاب شد.